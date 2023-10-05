Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2023 01:57
Boşanma sonrası tayin ikm acil

Selamun aleyküm esimle anlasamadigimiz icin boşandık bu durumun dillenmesini istemedigim icin kimseye soramadim kurumda. Bosanma sonrasi i.k.m (kadrolu) ailesinin bulunduğu ile tayin isteme hakki var mıdır ?


E.Kayı Han
Editor
05 Ekim 2023 08:43

Boşanma sonrası istenen tayinlerde bakanlık genel olarak olumlu dönüş yapmakta.

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