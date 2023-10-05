Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2023 01:57
Boşanma sonrası tayin ikm acilllllll

Selamun aleyküm esimle anlasamadigimiz icin boşandık bu durumun dillenmesini istemedigim icin kimseye soramadim kurumda. Bosanma sonrasi i.k.m (kadrolu) ailesinin bulunduğu ile tayin isteme hakki var mıdır ?

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