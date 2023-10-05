Fikri olan, yol gösterebilir mi ?

Öncelikle Tüm üyelere kolaylıklar dilerim. Geçen hafta memurluk için evrak teslimi yaptım. Arşiv araştırma Soruşturması başlamış. Bugün e devlette siyasi parti(iktidar partisi) üyeliğinin aktif olduğunu gördüm. O an Sildim. Soruşturmada bu görünür mü? Bunun yüzünden ret yersem nasıl bir yol izlemeliyim? Bilgilendiren olursa çok mutlu olurum. İktidar partisi diye alay eden hiç yazmasın lütfen

Öncelikle Tüm üyelere kolaylıklar dilerim. Geçen hafta memurluk için evrak teslimi yaptım. Arşiv araştırma Soruşturması başlamış. Bugün e devlette siyasi parti(iktidar partisi) üyeliğinin aktif olduğunu gördüm. O an Sildim. Soruşturmada bu görünür mü? Bunun yüzünden ret yersem nasıl bir yol izlemeliyim? Bilgilendiren olursa çok mutlu olurum. İktidar partisi diye alay eden hiç yazmasın lütfen