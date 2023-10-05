Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ekim 2023 08:24
Fikri olan, yol gösterebilir mi ?
Öncelikle Tüm üyelere kolaylıklar dilerim. Geçen hafta memurluk için evrak teslimi yaptım. Arşiv araştırma Soruşturması başlamış. Bugün e devlette siyasi parti(iktidar partisi) üyeliğinin aktif olduğunu gördüm. O an Sildim. Soruşturmada bu görünür mü? Bunun yüzünden ret yersem nasıl bir yol izlemeliyim? Bilgilendiren olursa çok mutlu olurum. İktidar partisi diye alay eden hiç yazmasın lütfen

Psikolojikdanışman1
Aday Memur
05 Ekim 2023 08:42

Hiç bir şey olmaz hocam, benim de zamanında vardı ama bilerek değil tabiki, bana sorulmadan üyelik yapılmış, hatta benim dışımda 10 dan fazla kurum arkadaşımın bile başına geldi aynı durum. İptali gerçekleştirdik ve bir sorun yaşanmadı. Müsterih olun, dediğim gibi hiç bir sıkıntı yaşamazsınız.


korumagüvnlk
Aday Memur
05 Ekim 2023 09:29
hocam soruşturmada çıkmaz mı peki
Psikolojikdanışman1, 2 saat önce

Hiç bir şey olmaz hocam, benim de zamanında vardı ama bilerek değil tabiki, bana sorulmadan üyelik yapılmış, hatta benim dışımda 10 dan fazla kurum arkadaşımın bile başına geldi aynı durum. İptali gerçekleştirdik ve bir sorun yaşanmadı. Müsterih olun, dediğim gibi hiç bir sıkıntı yaşamazsınız.

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