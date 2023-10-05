Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ekim 2023 08:24
Fikri olan yol gösterebilir mi.

Öncelikle Tüm üyelere kolaylıklar dilerim. Geçen hafta memurluk için evrak teslimi yaptım. Arşiv araştırma Soruşturması başlamış. Bugün e devlette siyasi parti(iktidar partisi) üyeliğinin aktif olduğunu gördüm. O an Sildim. Soruşturmada bu görünür mü? Bunun yüzünden ret yersem nasıl bir yol izlemeliyim? Bilgilendiren olursa çok mutlu olurum. İktidar partisi diye alay eden hiç yazmasın lütfen

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