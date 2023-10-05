Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2023 08:25
Sözleşmeli Büro Personeli Eş Durumundan Tayin

Milli Eğitim Bakanlığında Sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışıyorum. Eşim farklı bir şehirde özel sektörde kendi işini yapıyor. 1 yılımı doldurduğum zaman eş durumundan tayin hakkım olur mu? Eğer kadroya geçersek ne kadar çalıştığımızın bir önemi olmadan tayin yapılabilir mi?

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