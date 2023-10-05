Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Ekim 2023 08:40
Tarım maaş ve yan ödemeler

Merhaba tarım da çalışan tekniker arkadaşlar derece kademenize göre aldığınız maaş ne kadar ayrıca yan ödemeleriniz var mı tarıma geçmeyi düşünüyorum da yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler

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