Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Ekim 2023 08:47
Ticaret bakanlığı alımı hakkında

Merhaba. Bakanlığa alinacak 1500 personelle ilgili, Bakan bey "yeni arkadaşlarimizi saha denetim ekiplerinin yanına verecegiz"dedi. Bu ekiplerin çalışma düzeniyle ilgili bilgisi olan var mı? Mesela rutin olarak ne yaparlar, stresli midir?


bhraydın
Aday Memur
05 Ekim 2023 09:58

önlisans alırlar mı acaba


bhraydın
Aday Memur
05 Ekim 2023 10:01

denetime gittiğin yerlerde iş sahibi bazen agresif olabiliyor yoksa öyle sıkıntılı bir iş değil ceza yeme korkusuyla aslında çoğu memurluklardan daha iyi

bhraydın, 57 dk. önce

önlisans alırlar mı acaba

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