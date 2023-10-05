Bir sayıyı 1,15 ile çarpıp 1,15'e bölmekle, 1,25 ile çarpıp 1,25'e bölmek aynı sonucu verir.

Ocak 2024?te , enflasyon farkı üzerine eklenecek olan yüzde 15?ten bahsediyorum.

Bu oran, bir sonraki dönemin enflasyon farkı hesap edilirken o dönem için oluşan Tüfe?den düşülür. Bakın bu cümlem üzerinde iyi düşünün. TÜFE?den düşülür. Ve bu düşme işlemi de kümülatif olarak yapılır. Yani çıkarma işlemi değil, bölme işlemi yapılır. Ocakta yüzde 15 eklendi ise, temmuzda yüzde 15 düşülür. Ocakta yüzde 25 eklenecek olsa idi, bu durumda da temmuzda yüzde 25 düşülmesi gerekecekti.

Bu durumda sendikaların, düşülecek olan oranlar üzerinde sözde pazarlık yaptığı bu sistemin değiştirilmesini talep etmesi gerekir. Sonraki donemde TÜFE'den düşürülmeyecek oranların pazarlık konusu yapıldığı bir sistemin hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılmasını talep etmesi gerekir. Diğer türlü pazarlık olarak durmuyor.

Sözün özü: Yıllardır kandırılıyoruz ve sendikalar bunun farkında değil. Buna muhalif sendikalar da dahildir.