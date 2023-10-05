Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ekim 2023 10:07
Destek egitim
Destek egitim norma eklenir mi ? Seçmeli ders olarak ekleme olabilir mi bilen var mı?

buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
05 Ekim 2023 10:28

Olmaz hocam


ibroibro
Memur
05 Ekim 2023 10:37
Yazdılar hocam eklediler mudur belge getir olmadığına dair diyerek ekledi
buraközeleğitim, 27 dk. önce

Olmaz hocam


majesteleri7
Şube Müdürü
05 Ekim 2023 10:53

90 lı yıllarda civangate davasında hani meşhur biz söz ortaya çıkmıştı:?Rüşvetin belgesi mi olur pz??.k? diye.sizinki de o hesap olmayan şeyin belgesi mi olur.müdürün işleri işte

ibroibro, 18 dk. önce
Yazdılar hocam eklediler mudur belge getir olmadığına dair diyerek ekledi
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