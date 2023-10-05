Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ekim 2023 10:07
Teknik Hizmetler

Merhabalar, ünvanım tekniker, 1-4 yüm ve kadro derecem 1. İl MEM de görev yapmaktayım. bazı sıkıntılardan dolayı teknisyenlige geri dönmek istiyorum. Zaten teknisyen iken de aynı maaşı alıyordum. Bu yüzden teknisyenliğe geri dönmek istiyorum. Burda ileriye dönük maddi olsun veya olmasın gibi bir kaybım olabilir. ilginiz için teşekkürler

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