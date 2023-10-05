2023 yılında istifa sonrası dönüş göreve başlayan oldu mu?

2023 yılında istifa sonrası dönüş (92.madde) göreve başlayan oldu mu ? oldu ise kurumun kabulünden sonra cumhurbaskanligi onay süreci ne kadar sürüyor?

2023 yılında istifa sonrası dönüş (92.madde) göreve başlayan oldu mu ? oldu ise kurumun kabulünden sonra cumhurbaskanligi onay süreci ne kadar sürüyor?