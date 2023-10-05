Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2023 11:12
4/b den belediyeye geçiş

Merhaba arkadaşlar,

Şuan gümrük muhafaza memuru 4/b olarak çalışmaktayım. 4/b li olarak belediyede büro bölümüne girebilir miyim?

Ve izlemem gereken adımlar nelerdir ?

Çok Yazılan Konular

İçişleri bakanlığı personel4b den 4b ye başka bakanlığa müracaat hakkındaKoruma ve güvenlikYÖkten sağlık bakanlığına atanma hakkında.7433 Eş durumu7433 Sayılı kanun ile kadroya geçiş-tayinGüvenlikten katipliği kazandım geçebilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz ?4/B Personel İzin Hk.

Sözlük

yozgat 1 farklı düşüncelere saygı duymak 1 lezgiler 1 ilandağ 1 hayatını suç işlemeye adamış insan 3 kalakay 1 umman opera binası 1 de facto 1 keşkek 1 danışıklı dövüş 1

Son Haberler

HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladıBakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş varAilesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtımNobel Edebiyat ödülü sahibini bulduÖcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.