Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ekim 2023 12:30
Gys tercih

Arkadaşlar gys için tercihler ne zaman olacak bir bilgisi olan varmı ?


2ven
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:32

Bakanlık gys'yi sümen altı etti.


r.diyojen
Daire Başkanı
05 Ekim 2023 13:33

Hangi bakanlık ?


2ven
Aday Memur
05 Ekim 2023 14:08

meb

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