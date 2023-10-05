Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ekim 2023 12:40
Tayin dönemleri hakkında

Merhaba il içi , iller arası tayinler hangi aylarda yapılıyor bilen birisi varsa yazabilir mi ? Araştırıp Net bir bilgiye ulaşamadım

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