KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Ekim 2023 12:41
SGK sözleşmeli 1392 büro personeli alıyor alıma çıkmış iibf olarak sadece

ösym resmi sitesinde merkezi olarak mülakatsız sözleşmeli büro personeli alıyor alıma çıkmış resmi sitesinden bakabilirsiniz arkadaşlar hadi gözünüz aydın :)


aöfadaletçi
Aday Memur
05 Ekim 2023 12:44

İcra memuru yok, acaba merkezi alımda olur mu?


atiyesarı99
Aday Memur
05 Ekim 2023 12:45
540 kişi iibf gerisi temizlik vs

garipbirhiss
Aday Memur
05 Ekim 2023 12:46

Taşradan kasıt ne acaba?Hangi ilçeye bağlı olduklarını göremiyor muyuz?


memurlukyolum
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:04

529 sanırım iibf ama sgk zor durumda olduğu için sanırım ara alıma çıkmış yoksa merkezi atamayı beklerdi normalde muhtemelen merkezi de alacak :)

atiyesarı99, 2 saat önce
540 kişi iibf gerisi temizlik vs

memurlukyolum
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:08

taşra ankara dışındaki yer demektir siz illere tercih yapacaksınız il müdürleri de açık olan il ya da ilçedeki açık yerlere yerleştirir hocam siz illere göre tercihi yapacaksınız ilçeye verilme il müdürünün personel açığı neredeyse oraya verir il veya ilçe

garipbirhiss, 2 saat önce

Taşradan kasıt ne acaba?Hangi ilçeye bağlı olduklarını göremiyor muyuz?


garipbirhiss
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:12

Cevap için teşekkür ederim bende biliyorum bu dediğinizi de onu öğrenemiyoruz sanırım değil mi? Yani Antalya Taşradan kasıt Antalya'nın hangi ilçesindeki ilçe müdürlüğü acaba..Onu sormak istemiştim öğrenebileceğimiz bir yol var mı diye..

memurlukyolum, 1 saat önce

529 sanırım iibf ama sgk zor durumda olduğu için sanırım ara alıma çıkmış yoksa merkezi atamayı beklerdi normalde muhtemelen merkezi de alacak :)


memurlukyolum
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:13

hayır onu bilemezsiniz ancak tercih yapar gelir il müdürünün takdirine bağlı kimse bilemez hocam hayırlısı olsun hakkınızda

garipbirhiss, 1 saat önce

Cevap için teşekkür ederim bende biliyorum bu dediğinizi de onu öğrenemiyoruz sanırım değil mi? Yani Antalya Taşradan kasıt Antalya'nın hangi ilçesindeki ilçe müdürlüğü acaba..Onu sormak istemiştim öğrenebileceğimiz bir yol var mı diye..


garipbirhiss
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:26

Hayırlısı olsun hepimiz için..


atiyesarı99
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:34
olabilir 529 şu zor durumda dediğin nereden biliyorsun duyum mu aldın
memurlukyolum, 1 saat önce

529 sanırım iibf ama sgk zor durumda olduğu için sanırım ara alıma çıkmış yoksa merkezi atamayı beklerdi normalde muhtemelen merkezi de alacak :)


silayuksels
Memur
05 Ekim 2023 13:35

çeko neden yok


silayuksels
Memur
05 Ekim 2023 13:37

çeko sadece ankara yazabiliyor o da35 kişi

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunGSB -YYP ilanı çıkmış hayırlı olsun1453 Kyk yurt yönetim personeli alımında 4001 alımları arttırılmalıBüro personeli olarak Gsb mi üniversite mi?SGK sözleşmeli 1392 büro personeli alıyor alıma çıkmış iibf olarak sadeceZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)En az 10 bin mühendis mimar atamasi istiyoruzTicaret bakanlığıTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Büro Personeli

Sözlük

bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 umman opera binası 1 yok olan diller ve kültürler 1 İçinden geleni söyle 2 katatoni katalepsi katapleksi narkolepsi 1 Göbeklitepe 2 çöreklenmek 1 samsa 3 farklı düşüncelere saygı duymak 1 ilandağ 1

Son Haberler

HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladıBakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş varAilesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtımNobel Edebiyat ödülü sahibini bulduÖcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.