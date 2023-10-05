Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ekim 2023 12:41
Yeni Kadroya Geçenlerde YÖK-Sağlık bakanlığı geçişi

Merhabalar, ben bir üniversite hastanesinde hemşireyim. Mayıs 2023'de kadroya geçtim. Kpss puanım yüksek ve önümüzdeki SB tercih döneminde tercih vermek istiyorum. Sorum şu; benim durumumdaki biri atanabilir mi? bu durumda olan var mı? lütfen iletişim kuralım

(çevrede çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor, kimileri kadrolu olduğum için atanabileceğimi söylerken, kimileri de kadroya geçtikten sonraki bir yılda böyle birşey yapamayacağımı çünkü kadroya geçerken 4B'li dönemi fesih ederek kapattıklarını söylüyor.)

Not: kadro işgal etme diyenin kalbini kırarım, deprem bölgesinde hapis olanlardan yök sağlıkçılarından biriyim, artık tükendik burada, gitmek istiyoruz


Mrvbtkn
Aday Memur
05 Ekim 2023 12:45

Bugün sağlık bakanlığını arayacağım, verdikleri cevabı buraya da yazarım ama cevaba güvenmiyorum


Mrvbtkn
Aday Memur
05 Ekim 2023 12:46

Dava yoluyla sürecin değişebileceğini düşünüyorum, çünkü bu büyük bir hak ihlali

Toplam 2 mesaj

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