Yeni Kadroya Geçenlerde YÖK-Sağlık bakanlığı geçişi

Merhabalar, ben bir üniversite hastanesinde hemşireyim. Mayıs 2023'de kadroya geçtim. Kpss puanım yüksek ve önümüzdeki SB tercih döneminde tercih vermek istiyorum. Sorum şu; benim durumumdaki biri atanabilir mi? bu durumda olan var mı? lütfen iletişim kuralım

(çevrede çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor, kimileri kadrolu olduğum için atanabileceğimi söylerken, kimileri de kadroya geçtikten sonraki bir yılda böyle birşey yapamayacağımı çünkü kadroya geçerken 4B'li dönemi fesih ederek kapattıklarını söylüyor.)

Not: kadro işgal etme diyenin kalbini kırarım, deprem bölgesinde hapis olanlardan yök sağlıkçılarından biriyim, artık tükendik burada, gitmek istiyoruz