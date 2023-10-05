KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Ekim 2023 12:57
İibf puanı yakında 50 ye düşer

İnsan ne diyeceğini şaşırıyor cidden yazık günah. Devletin bu kadar düşüncesizce ilana çıkması ne kadar üzücü. Çok yazık.

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