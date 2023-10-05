KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Ekim 2023 13:04
Kurumlarda o kadar mühendis mimar açığına rağmen sürekli büro alımı. Yazık!

Etkinlik yapan iibfciler kına yakarsınız artık mühendisler ftrler mimarlar aç kalıyo diye.


DyinginJanuary
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:08

Mimar buse ile seni sayıyla mı gönderiyorlar?

Atamaya İİBF mezunları karar veriyor da bizim mi haberimiz yok? İnsanların atamasına bulaşacağınıza, kendi hakkınızı adam gibi aramayı bilin. Fakültede öğretmezler bunu.


ch123
Aday Memur
05 Ekim 2023 13:53

Şu ana kadar nerdeyse 11 12 bin büro alındı böyle şey olur mu yahu yazık günah bütçe sürekli buraya harcanır mı o kadar başka bölümlerden açık varken bunu diyoruz nesini anlamıyorsun başkasına laf ettiğimiz yok helali hoş olsun herkes atansın da 85 kpss 72 yds ile de açıkta kalmayalım be kardeşim onu diyoruz. Benim lafım bencilce düşünüp etkinlik vs yapanlara ayrıca. Nese Allah büyük.

DyinginJanuary, 1 saat önce

Mimar buse ile seni sayıyla mı gönderiyorlar?

Atamaya İİBF mezunları karar veriyor da bizim mi haberimiz yok? İnsanların atamasına bulaşacağınıza, kendi hakkınızı adam gibi aramayı bilin. Fakültede öğretmezler bunu.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunGSB -YYP ilanı çıkmış hayırlı olsun1453 Kyk yurt yönetim personeli alımında 4001 alımları arttırılmalıBüro personeli olarak Gsb mi üniversite mi?SGK sözleşmeli 1392 büro personeli alıyor alıma çıkmış iibf olarak sadeceZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)En az 10 bin mühendis mimar atamasi istiyoruzTicaret bakanlığıTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Büro Personeli

Sözlük

çöreklenmek 1 leman sam 2 Bussana Vecchia 1 aşkı anlatan en iyi replik 2 İçinden geleni söyle 2 yok olan diller ve kültürler 1 danışıklı dövüş 1 kandovan köyü 1 kalakay 1 hayvanları koruma günü 1

Son Haberler

HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladıBakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş varAilesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtımNobel Edebiyat ödülü sahibini bulduÖcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.