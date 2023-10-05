Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ekim 2023 13:31
İSTANBULDA KİRALIK EV ARAYAN

Arkadaşlar Diyarbakırda görev yapıyorum İstanbul Avcılar'da metrobüs durağına 2 dakika mesafede eşyalı kiralık evim var 2+1 oturuma hazır

5 yıllık yeni binada

Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz

0552 940 89 26

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