KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Ekim 2023 15:00
açıklanan kılavuz 2023-6 sgk 2.merkezi mi?
merhabalar arkadaşlar kılavuz 2023-2 yerine 6 yayınlanmış sgk olduğu için mi?2023-2 tekrar yayınlanır mı?

Akiftnrvrdi
Aday Memur
05 Ekim 2023 15:05
evet 21 Aralıkta 2023 2 merkezi atama kılavuzu yayınlanacak

Kamu Koruma
05 Ekim 2023 15:06
teşekkürler
Akiftnrvrdi, 3 saat önce
evet 21 Aralıkta 2023 2 merkezi atama kılavuzu yayınlanacak
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