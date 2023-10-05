Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ekim 2023 15:03
Kurum içi görevlendirme

Görevlendirme ile çalışan personeli resmi yazıyla kurum içinde yine aynı kuruma bağlı ek hizmet polikliniğine yani farkli bir binaya görevdirebilirler mi? Burda bir hak ihlali var mıdır? Acil cevap verebilirseniz çok sevinirim

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