Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Ekim 2023 15:26
Dhmi aim mi A kadro mu yeniden üniversite okumak mı?

işletme aöf mezunuyum. 25 yaşındayım. fakat işletme mezunu için kamuda vasıflı bir bölüm olarak aim var sadece geri kalanı büro memurluğu. bende büro memurluğu istemiyorum. aim için hazırlanmak istiyorum fakat değer mi bilmiyorum. ya da A kadro da sayıştay denetçi yardımcısı gibi güzel bölümler istiyorum fakat aöf mezunu olmam ve alan bilgisi istemeleri beni bir tık geri itiyor maalesef. sizce ne yapmalıyım?


mratanamayan
Aday Memur
05 Ekim 2023 17:03

aim ! değermi? :)


max g
Aday Memur
05 Ekim 2023 17:22

Aim için değer de ilk 100e girmek mesele işletme aöf mezunu içinde kolay değil tabiki


Ayse yilmaz
Aday Memur
05 Ekim 2023 17:25
neden?
mratanamayan, 35 dk. önce

aim ! değermi? :)

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