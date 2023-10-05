Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Ekim 2023 15:39
Gsb Yurt Yönetim Personeli Alımı (Pdr)

Pdr ciler yyp için 7.gruptan mi basvuru yapacak 8. gruptan mi?

Çok Yazılan Konular

Gsb büro kayseriGSB Personel alımı SamsunTarım bakanlığı eş durumu tayiniDevlet Personel Başkanlığı Hk.Çevre ve şehircilik bakanlığında büro personeli olan var mıTicaret bakanlığı alımı hakkındaİstanbula gelmek isteyenler (eş durumu)Mal bildirimiAile ve sosyal hizmetler bakanlığı fizyoterapistleriGSB Hatay'ı Kazanan Asiller ve Yedekler

Sözlük

ilandağ 1 vebal 1 nohut 1 hayatını suç işlemeye adamış insan 3 leman sam 2 Bussana Vecchia 1 şoförün yanında uyunur mu 2 yok olan diller ve kültürler 1 dimeli 1 ziyaret 1

Son Haberler

Yeni Anayasa hazırlama süreci nasıl olacak? Komisyon başkanı anlattıTHY, Türkiye'nin tanıtımı için reklam filmi çektiCHP'li Sarıgül'den 100. yıl dolayısıyla mahkumlar için af talebi'2023 itibarıyla yasal olarak 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır'Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.