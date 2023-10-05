Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ekim 2023 15:40
1 seneyi dolduran memurun izin hakkı
1 seneyi doldurduktan sonra beklediğimiz sürenin de izinleri yatması gerekiyor mu ? Çünkü 2022 izinleri gözüküyor ama 2023 0 olarak gözüküyor.

kral122
Daire Başkanı
05 Ekim 2023 16:21

Beklediğin yılın yatmaz

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