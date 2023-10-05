Ücretsiz İzin Hakkında

kesinlikle size katılıyorum şu an çocuğum 2,5 yaşında işe başlayacağım dönemde baktırabileceğim kimsem yok kime sorsam olur olmaz net bir cevap alamıyorum dediğiniz gibi olmalı idarenin insiyatifinde değil. ama maalesef kanunda verilebilir yazılmış

kesinlikle size katılıyorum şu an çocuğum 2,5 yaşında işe başlayacağım dönemde baktırabileceğim kimsem yok kime sorsam olur olmaz net bir cevap alamıyorum dediğiniz gibi olmalı idarenin insiyatifinde değil. ama maalesef kanunda verilebilir yazılmış