Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Ekim 2023 15:45
Ücretsiz İzin Hakkında

Herkese merhaba... 5 yılı bitiren memur 1 yıl ücretsiz izne çıkabiliyor kanuna göre. acaba ben bu 1 yıllık ücretsiz izin hakkım kullanmak istiyorum daha önce kullanan oldu mu sizler ne düşünüyorsunuz konu hakkında.. ücretsiz izinli çıkma nedenim cocuğuma bakmak için


Dramagrl
Aday Memur
05 Ekim 2023 16:35
evet çıkabilirsiniz

coderart
Aday Memur
05 Ekim 2023 16:54

İdarenin inisiyatifinde. Böyle olmamalı bir hak varsa isteyen herkes yararkababilmeli


Birkadınpolis
05 Ekim 2023 16:59
kesinlikle size katılıyorum şu an çocuğum 2,5 yaşında işe başlayacağım dönemde baktırabileceğim kimsem yok kime sorsam olur olmaz net bir cevap alamıyorum dediğiniz gibi olmalı idarenin insiyatifinde değil. ama maalesef kanunda verilebilir yazılmış
coderart, 44 dk. önce

İdarenin inisiyatifinde. Böyle olmamalı bir hak varsa isteyen herkes yararkababilmeli

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