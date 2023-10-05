Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2023 15:49
Ankara'da terör saldırısı

Tarih 1 Ekim 2023.

Taksim?deki terör eyleminin üzerinden 11 ay geçmiş. Pazar sabahı erken saatlerde erkenciler kahvaltı etmiş günü planlıyor, bazılarımız hafta sonu da çalışmak zorunda olduğu için söyleniyor, pek çok kişi ise uyuyordu. Ankara?da sokaklar sakin, TBMM?nin açılışı nedeniyle başlayacak telaş öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Böylesine bir ortamda iki terörist geliyor; Emniyet Genel Müdürlüğü binasına bombalı yelekler giymiş, otomatik silahlar donanmış, yanlarına roketatar almış halde terör eylemi düzenliyor.

Aradan birkaç saat geçtikten sonra yine o garip yaklaşım: ?Bu saldırıyı PKK yapmadı; mafyalar, çeteler yaptı? Terörist olsa böyle mi olurdu, elinde o kadar silah var. Oooo neler yaparlardı isteseler? Kapıdan girmeden patladı, demek başka bir şey var? Örgüt eylem yapacak olsa gider Taksim?deki gibi sivillerin arasında yapardı? Silahın menşei şu ülke, demek ki o ülkeden destek alıyor vs??


sahip35
Müsteşar
05 Ekim 2023 15:51

bir terör eyleminde fiil, fail, hedef (kurban) ve izleyiciler olmak üzere dört unsur bulunur.

Bu tanımın ilk unsuru fiil, yani terör eylemi. ?A? örgütünün militan(lar)ının (bazen bir örgüte mensup olmayan yalnız aktörler de aynı rolde olabilir) ellerinde şiddet uygulayacakları araç gereçlerle (basit bir bıçaktan gelişmiş patlayıcılara kadar her şey olabilir) bir hedefi (kişi, bina, boş arazi, bir sembol) seçerek siyasal sonuç elde etme amacı çerçevesinde şiddet uygulaması terör eylemidir.

İkinci unsur fail. Bu terör saldırısının faili PKK. Geçen yıl kabul etmemişti, şimdi etti. Demek geçen yıl o değildi demeyin. Terör örgütlerinin saldırıları doğrudan üstlenmesinde farklı faktörler rol oynar. Çoğu terör örgütü (IŞİD gibi şiddeti fütursuzca kullananlar hariç) sivilleri hedef alan saldırıları üstlenmekte tereddüt ederler. O saldırıları kendileri yapsalar dahi, ihale ya örgütün içinden kopmuş daha radikal bir kanadın üzerine kalır ya da hiç kimse doğrudan ben yaptım demez. Bunun en temel nedeni, doğrudan sivillere yönelik saldırıların gerek ülke içinde gerek uluslararası alanda tepki çekmesidir.

Üçüncü unsur hedef. Hedef kelimesi terörizm literatüründe çoğunlukla kurban kelimesi yerine de kullanılır. Terör örgütleri zarar vermeyi hedefledikleri kişi, yer, bina her neyse, hedef tespiti yaparken önemli bir kavrama dikkat ederler. Bu kavram o eylem ile varılmak istenen nihai amaçtır. İster tek bir kişinin planladığı isterse örgütün karar verdiği bir hedef olsun zarar verilen şey bir sonraki unsur ile doğrudan ilgilidir.

Dördüncü ve en önemli unsur izleyicilerdir. İzleyici kim diye sorarsanız, yanıtım basit? Biz, hepimiz. O terör eyleminden haberi olan herkes. Terör örgütleri, yaptıkları saldırı ile kendilerini destekleyen insanlardan onlardan nefret edenlere, terörizmle mücadele eden güvenlik güçlerinden saldırının gerçekleştiği yerin nerede bile olduğunu bilmeyip televizyondan izleyenlere kadar geniş bir izleyici kitlesine illegal ve gayri meşru şiddet kullanmak yoluyla bir mesaj iletmeyi hedefler.


sahip35
Müsteşar
05 Ekim 2023 15:52

PKK?nın son saldırısının birinci nedeni, örgütün üst üste darbe alması ve buna yanıt üretememesi.

Türkiye, 2018?den bu yana Irak?ın kuzeyinde PKK terör örgütünün kontrol ettiği yerlerde alan hakimiyeti sağlamak için Pençe Operasyonları?nı sürdürüyor. PKK?nın 1990?ların başından beri kontrol ettiği dağlık alanları birer birer kaybetmesi örgütü finans, ikmal, eğitim olanakları başta olmak üzere birçok boyutuyla zayıflattı.

Örgüt sadece Irak?ta kontrol ettiği dağlık bölgeleri yitirmedi, Türkiye sınırları içinde faaliyet yürüttüğü kırsal alanların çoğunda tamamen sahadan silindi. 5 yıl önce onlarca ya da yüzlerce militanın bulunduğu dağlık ve ormanlık bölgelerin bazılarında örgütün militan sayısı iki elin parmaklarından az. Suriye?ye gidip YPG?ye katılanlar ise birer ikişer SİHA?lar tarafından vuruluyor. Dolayısıyla örgüt askerî olarak yeniliyor.


sahip35
Müsteşar
05 Ekim 2023 15:53

İkinci neden, terör örgütünün finansal kaynaklarının kurumaya başlaması.

Alanı kontrol edemeyen bir örgüt parayı da kontrol edemez. Yıllarca uyuşturucu dahil kaçakçılık hatları üzerinden büyük bir gelire sahip olan PKK sahadaki kontrolünü yitirdikçe maddi olarak da sorun yaşamaya başladı.

Bir dönem özellikle Irak?ın kuzeyindeki kaçakçılık hatları üzerinden milyonlarca dolar elde eden ve terör örgütleri arasında ?zengin? kategorisinde olan örgüt, bugün parasal kaynak olarak da zayıflıyor. Bu boyutu yabana atmayın, parası olmayan örgüt ne militan devşirebilir ne silah bulabilir ne de eylem yapabilir.


sahip35
Müsteşar
05 Ekim 2023 15:55

Üçüncü neden örgütün ideolojisinin arkaikleşmesi ve çekiciliğini yitirmesi.

Uzun süre hayatta kalan terör örgütleri söylemlerini yenilemek ve etkilemek istedikleri kitlenin karşısına yeni iddialar, çözümlemeler ve hatta yeni bir ideolojik söylemle çıkmak zorunda kalırlar.

Örgütlerin ortaya çıkmasına neden olan ekonomik, siyasal ve toplumsal koşullar değiştikçe, bu sorunlara neden olan çözüm önerileri de değişmelidir. Terör örgütleri ideolojik ve söylemsel anlamda kendini yenileyemezlerse insanları etkileme kapasiteleri de kaybederler. PKK, uzun süredir bu sorunla boğuşuyor.

1970?li yıllarda moda olan, 80?ler ve hatta 90?lara kadar alıcı bulabilen eski tip Marksist söylemlere yoğun dozda milliyetçilik ekleyip ?kurtuluş? diye satılan ideolojik söylemin artık müşterisi kalmadı. Aslında PKK da bunun farkında; o nedenle ideolojik formüllerine bir miktar ?yeşil? bir miktar ?toplumsal cinsiyet? söylemleri ekleyip dönüşüm mesajları veriyor.

Fakat günümüz dünyasında bu söylemi ?ideolojik değişim? diye yutacak kimse kalmadı. Hele ki; değişim söylemlerini kırk yıldır örgütün lider kadrosunda bulunan, bir düzine yeni strateji ilan edip her seferinde ?Türk ordusunu yeneceğiz? diyen sözde liderleri ileri sürüyorsa, etkisi neredeyse hiç olmuyor.


sahip35
Müsteşar
05 Ekim 2023 15:57

Dördüncü neden ise PKK?nın Ortadoğu denkleminde miadını doldurmuş bir örgüt olması.

Terörizm dersleri alanlar bilir; yakın dünya tarihi terör örgütleri çöplüğüdür. 20 yıl boyunca yüzlerce insanı katleden, bulunduğu coğrafyada korku salan, bölgesel ya da uluslararası güçlerle işbirliği yapan onlarca örgüt çoktan yok olup gitti. Derslerde öğrencilere ?tarih oldu? diye anlattığımız bu örgütler, bulundukları bölgesel dinamikler veya uluslararası sistem değişince tutunamayıp yok olanlardan ibaret.

PKK, 20. yüzyılın sonuna ait dengelerin ürünüydü, Ortadoğu dönüşüyor. PKK varlığını bir şekilde devam ettirecekse dönüşüme ayak uydurmalı diye düşünenler PYD?yi onun yerine koyma uğraşında. O yüzden Kandil ile Kamışlı?dakiler arasında aile içi kavga her geçen gün büyüyor.


sahip35
Müsteşar
05 Ekim 2023 16:00

Tüm bu nedenler bizi daha ileri bir noktaya taşıyor. Bu durumda olan dünyadaki diğer benzerleri gibi PKK terör örgütü de imkan ve kabiliyetlerini zorlayarak yeni terör saldırıları yapmaya çalışacak.

Birkaç gün sonra terör örgütü lideri Abdullah Öcalan?ın Suriye?den çıkarılmasıyla başlayan ve Kenya?da yakalanmasıyla son bulan sürecin ilk gününün yıl dönümü var. Örgüt uzun yıllardır 9 Ekim?i ?bir uluslararası komplo? günü olarak niteliyor.

Ukrayna Savaşı?nda bir ateşkes, Irak?taki seçim, Suriye?de Ankara-Şam diyaloğu gibi faktörlerin her birisi PKK?yı birkaç ay sonra iyice hareket edemez hale getirebilir. Bu nedenle büyük bir olasılıkla terör örgütü yeni terör saldırıları yapma arayışına girecek.

Bunu ben görebiliyorsam elbette Türkiye Cumhuriyeti?nin yetkili kurum ve organları da görebiliyor. O nedenle örgüt üzerinde tam saha baskının devam edeceği son derece açık. PKK üzerinde baskı yapmanın yolu Türkiye, Suriye ve Irak?ta eş zamanlı ve güçlü bir mücadeleden geçiyor. Son yıllarda en ufak bir girişime karşı çok daha sert bir yanıt verildi. Eylemden sonra yetkililer açıklamalarında bunun sinyallerini vermişti. Muhtemelen aynı şeyleri tekrar göreceğiz. Alan hakimiyeti sağlanması için sınır ötesinde yapılan operasyonlara teknolojik üstünlüğün eklenmesi örgütü fiziksel olarak çok yıprattı.

Fakat doğa boşluk kabul etmez. PKK?nın çöküşü PYD?nin yükselişine neden olursa 40 yıl daha insanımızı ve kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcamak zorunda kalırız. O yüzden Ankara?da gerçekleşen terör saldırısının ve kısa vadede yaşanabilecek benzerlerinin karşılığı, geçen yıl ne olduysa o olur. Irak?tan Suriye?ye PKK?yı veya ismi değiştirilmeye çalışılan şebekeyi hedef alan bir operasyon ufukta belirdi. Bence terörü bu şekilde değerlendirirsek gerçekten anlarız, yoksa detaylarda kaybolur gideriz.

Prof. Dr. Serhat Erkmen

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