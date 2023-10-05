Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2023 16:14
Cte tayin

Cezaevinde bilgisayar teknisyeni tayinde denetimli serbestliği yazabiliyor mu yoksa sadece cezaevlerini mi yazabiliyor bilen yardımcı olabilir tşk.

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