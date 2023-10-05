Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ekim 2023 16:16
hizmet birleştirmesi hitap ta görünmemesi

hizmet birleştirmesi yaptım. mem tarafından mebbis sistemine işlenmiş. hitapta görünmüyor. hitap a ayrı bir giriş mi oluyor. yoksa belli bir zaman sonra hitap a otomatik yansıyormu. bilen varmı

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