Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ekim 2023 16:20
Hizmet birleştirmesi ve hitap

hizmet birleştirmesi yaptım. mem tarafından mebbis sistemine işlenmiş fakat hitapta görünmüyor. hitap a ayrı bir giriş mi oluyor. yoksa belli bir zaman sonra hitap a otomatik yansıyormu. konu hakkında bilgisi olan

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