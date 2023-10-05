Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ekim 2023 16:43
Yurtdışı izin sorunsalı?

Memur yıllık izininde yurtdışına çıkmak istediğinde kurumundan yurtdışına çıkış için "yurtdışına çıkış formu" doldurması ve bildirmesi gerekiyor mu?


Peliniin
Memur
05 Ekim 2023 16:46

Adresini bildirmen gerekiyor, adresini yaz ver


kral122
Daire Başkanı
05 Ekim 2023 17:18

Ben günlük iznimde yeşil pasaport ile Yunanistan'a gidip geldim kimseye spylemedim

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