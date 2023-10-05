Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ekim 2023 16:59
3+1 bilmecesi
Merhaba arkadaşlar alt bölge tayini isteyeceğim fakat dilekçeyi kadroya geçtiğim tarihte mi ise başladığım tarihte mi vermeliyim personeldekiler de net bi sey söylemiyor bilgisi olan var mı

m4l4y4
Aday Memur
05 Ekim 2023 17:22

bişey yazma kardeşim kafa bulandırmana gerek yok kadrolusun işte


m4l4y4
Aday Memur
05 Ekim 2023 17:23

bu defa derler bu kadroya geçmiş 1 yıl daha beklesin vs hiç ses etme direk kadrolu diye yaz

m4l4y4, 17 dk. önce

bişey yazma kardeşim kafa bulandırmana gerek yok kadrolusun işte


yldrcell
Şef
05 Ekim 2023 17:24

bu. kadroya geçtiğim tarihte

Toplam 3 mesaj

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