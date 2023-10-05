Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ekim 2023 17:17
Uzmanlık hani 5 yıla düşüyordu ?

Uzmanlık hani beş yıla düşüyordu ?


Nakahella
Memur
05 Ekim 2023 17:21

:D İnanmış mıydınız? Seçim vaatlerinin çoğu askıda kaldı maalesef.

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