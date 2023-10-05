KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Ekim 2023 18:02
sözleşmeliden geçiş
bi yakınım sözleşmeliden yeni istifa etti usulüne uygun şimdi tekrardan sgk alımına girebilirmi bu arkadaş

Bingöliktisat
Aday Memur
05 Ekim 2023 18:05
sözleşmeliden istifa edip sozlesmeliye geçmesi için 1 yıl geçmesi lazım . kadroluya tercih yapabilir

Zlltrhn
Aday Memur
05 Ekim 2023 18:09
arkadaşım tercih yaptı ücretide ödemiş kabul edilmiş anlamadım
Bingöliktisat, 2 saat önce
sözleşmeliden istifa edip sozlesmeliye geçmesi için 1 yıl geçmesi lazım . kadroluya tercih yapabilir

Kpss kısa tekrar
Aday Memur
05 Ekim 2023 18:19

Farklı bir unvansa geçebilir yoksa 1 yıl beklemesi lazım

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunGSB -YYP ilanı çıkmış hayırlı olsunSGK sözleşmeli 1392 büro personeli alıyor alıma çıkmış iibf olarak sadece1453 Kyk yurt yönetim personeli alımında 4001 alımları arttırılmalıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Büro personeli olarak Gsb mi üniversite mi?İibflilerin gözü ne zaman doyacak?Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Büro Personeli En az 10 bin mühendis mimar atamasi istiyoruz

Sözlük

danışıklı dövüş 1 Bussana Vecchia 1 dimeli 1 çöreklenmek 1 kandovan köyü 1 Öğretmenler Günü 1 hazır yemek noddle 1 oak adası 1 fabrika ayarlarına dönmek 2 leman sam 2

Son Haberler

Karabağ'daki Ermeni yönetimin eski 'cumhurbaşkanlarından' Gukaysan ve Saakyan tutuklandıKonya'da öğretmenlerin olduğu araç otomobille çarpıştı: 6 yaralıKartal'da şehir hastanesinde şikayet edilen müdür, şikayet eden personeli dövdüAnkara'da yarın 21.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacakAnkara Emniyet Müdürü Dinç 19 personeli ödüllendirdi

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.