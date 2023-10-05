KURUMLAR ARASI GEÇİŞ MUVAFAKAT YAZISI HK.

Arkadaşlar benim sormak soru şu eş durumundan farklı şehirde bulunan kurumla görüşmem neticesinde şuan ki çalıştığım kuruma muvafakat yazım geldi. Kurumda bulunan üst makamda bulunan yönetici Personel genel müdürü ve atama sicilde bulunan memura dağıtmını yaparak çalıştığım dairenin başkanına ve genel müdürünü bilgi tutarak gereği şeklinde iletmiş bu yazı bu şekliyle olumlu mudur ? Nasıl yorumlamam gerekiyor bilemiyorum

Arkadaşlar benim sormak soru şu eş durumundan farklı şehirde bulunan kurumla görüşmem neticesinde şuan ki çalıştığım kuruma muvafakat yazım geldi. Kurumda bulunan üst makamda bulunan yönetici Personel genel müdürü ve atama sicilde bulunan memura dağıtmını yaparak çalıştığım dairenin başkanına ve genel müdürünü bilgi tutarak gereği şeklinde iletmiş bu yazı bu şekliyle olumlu mudur ? Nasıl yorumlamam gerekiyor bilemiyorum