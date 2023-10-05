Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ekim 2023 19:22
MEB de Edebiyat öğretmeniyim. Tezli yüksek lisans yapmak için??

MEB de Edebiyat öğretmeniyim. Fen Edebiyat fakültesi mezunu olduğum için daha önce tezsiz yüksek yapmıştım.(Formasyon eğitimi için) Tezli yüksek yapmak en kolay ne şekilde olur. Bilen varsa yardımcı olabilir mi?

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