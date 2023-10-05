Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ekim 2023 20:09
Bir bütünün yüzde 2'si ne anlama gelir, neden bir sayının yüzde 2 fazlası o sayının 1,02 katıdır?

Bir bütünün yüzde 2?si, o bütün 100 eşit parçaya bölündüğünde o 100 parçadan 2?si demektir.

Bir ekmeği 100 eşit parçaya böldüğünüzü düşünün. O parçalardan ikisini elinize aldığınızı hayal edin. İşte o 2 parça o ekmeğin tamamının yüzde 2?sidir. Algılamakta zorluk çekiyorsanız üşenmeyin ve bir ekmek alıp mümkün mertebe eşit olacak şekilde 100 parçaya bölün. Sonra canınızın çektiği iki parçayı elinize alın, dokunun. İşte o iki parça, marketten veya halk ekmekten veya bakkaldan artık her nereden aldı iseniz, aldığınız ekmeğin yüzde 2?sidir.

Kümülatif hesapları algılamakta zorluk çeken arkadaşların bulunduğunu gördüğüm için böyle bir konuyu açma gereği duydum. Forum yönetimi konuyu sabitlerse sevinirim. Bu konuyu öğrenmek isteyen İlk ders olarak gelir buradan başlar.


Kalet
Şube Müdürü
05 Ekim 2023 20:25

Şimdi gelelim sorumuzun ikinci kısmına. Bir sayının yüzde 2 fazlası neden o sayının 1,02 katıdır?

Sayımız x olsun. x'in yüzde 2'si x.(2/100)'dür. Yani, x.0,02

x.0,02'yi, elimizde zaten hazır bekleyen x'e eklersek; x+x.0,02 o da x(1+0,02) eder.

(1+0,02); 1,02 ettiği için, bir sayının yüzde 2 fazlası, o sayının 1,02 katıdır.

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