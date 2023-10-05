KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


05 Ekim 2023 20:17
Safra kesesi

arkadaşlar safra kesem ultrason ve tomografi görüntülerinde çıkmıyor. Herhangi bir ameliyat olmadım aldırmadım. bunu yokluğu genel sağlıkta eleme sebebi olur mu ? çünkü çokta lazım birşey değilmiş

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