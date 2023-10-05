Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Ekim 2023 21:15
Hizmet birleştirme mebbis - hitap

hizmet birleştirmesi yaptım. mem tarafından mebbis sistemine işlenmiş fakat hitapta görünmüyor. hitap a ayrı bir giriş mi oluyor. Oluyorsa girişi kim yapıyor. yoksa belli bir zaman sonra hitap a otomatik yansıyormu. konu hakkında bilgisi olan varmı

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