gelir idaresi başkanlığı şoför kadrosu

gib e merkezi atamadan şoför olarak atandım, asaleti aldıktan sonra tayin talep etsem çok mu zor tayin olayı, becayiş var mıdır, birde sözleşmeli bir pozisyon (katiplik, ikm, vs) kazansam istifa edip geçme olayım oluyor mu acaba?

gib e merkezi atamadan şoför olarak atandım, asaleti aldıktan sonra tayin talep etsem çok mu zor tayin olayı, becayiş var mıdır, birde sözleşmeli bir pozisyon (katiplik, ikm, vs) kazansam istifa edip geçme olayım oluyor mu acaba?