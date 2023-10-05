Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Ekim 2023 21:17
gelir idaresi başkanlığı şoför kadrosu
gib e merkezi atamadan şoför olarak atandım, asaleti aldıktan sonra tayin talep etsem çok mu zor tayin olayı, becayiş var mıdır, birde sözleşmeli bir pozisyon (katiplik, ikm, vs) kazansam istifa edip geçme olayım oluyor mu acaba?

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