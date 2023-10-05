Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Ekim 2023 21:18
ailesinde memurluktan ihraç olan bir kişi memur olabilir mi

Herkese merhaba benim babam çok saçma neden dolayı fetö olaylarından dolayı polislikten ihraç edildi mahkemeye verdi büyük ihtimalde mesleğine geri dönecek sonucu bekliyor. Ben 20 yaşındayım ve bu yıl pmyo alımlarına katılmak istiyorum sizce kazanabilir miyim çok şükür her şeyim tutuyor tek sıkıntım bu sizce mülakatta sorun çıkarırlar mı ya da mahkeme sonucunu beklemeli miyim hiç bu durumda olan birisinin girdiğini ya da kazandığını duydunuz mu bir fikir verirseniz çok sevinirim.


xLmx
Memur
05 Ekim 2023 21:24
imkanin varsa gir dene , mahkeme sonucunu neden bekliyorsun.

Istnbl03
Aday Memur
05 Ekim 2023 21:47

mahkemede aklanıp mesleğe geri dönerek girmesi var bir de sonuçlanmadan girmesi var yani sonuçlanmadı diye elerler mi diye sormak istedim.

xLmx, 2 saat önce
imkanin varsa gir dene , mahkeme sonucunu neden bekliyorsun.

xLmx
Memur
05 Ekim 2023 21:48
onu bilmedigim için öyle dedim. elenirsen mahkeme sonucun gelince yine denersin
Istnbl03, 1 saat önce

mahkemede aklanıp mesleğe geri dönerek girmesi var bir de sonuçlanmadan girmesi var yani sonuçlanmadı diye elerler mi diye sormak istedim.


Istnbl03
Aday Memur
05 Ekim 2023 21:52

anladım teşekkürler. Peki hiç duydunuz mu böyle bir durum yaşayan birilerini

xLmx, 1 saat önce
onu bilmedigim için öyle dedim. elenirsen mahkeme sonucun gelince yine denersin

plt.kaan
Aday Memur
05 Ekim 2023 22:58
suç kişiyi bağlar. ailesini bağlamaz. eğer öyle olsaydı eşi atılan ve hala memur olan binlerce kişi var.
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