Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ekim 2023 22:08
Ek ders gelir vergisi

Ek dersimiz yattı neredeyse tüm öğretmenlere puantajda yazan brüt ücret yatarken bana 700 lira eksik yattı. Tamamen aynı ek dersimiz olan hocaya 700 lira fazla yattı. Sorduğumda benden fazla vergi kesildiğinin benim gelir vergisi istisnası 420 lira diğerlerinin 899 lira olduğunu gördüm. Benden çok daha fazla çalışıp yıllık geliri fazla olanlar var ama ama benden 5300 brütten 700 lira vergi kesiliyor diğer hocalardan ise 50 lira 100 lira. Benim istisna tutarım neden bu kadar azdır bilen var mı hocalarım

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