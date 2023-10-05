KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Ekim 2023 22:16
Arkadaşlar!

Bemce herkes sakin olsun iibf mezunlarına düşman gibi bakmanız fazlasıyla yersiz. Biz sadece mezunuz ve kadro açılırsa sadece ve sadece tercih veriyoruz atanıyorsak atanıyoruz sistemde başka bir rolümüz yok. Yok şu puanla atandınız yok bizim hakkımı yediniz kontenjanları da hangi kurumun hangi bölüm mezunlarını istediğini de kaç puan ile atanacağını biz belirlemiyoruz. Eğer hakkınızı arayacaksanız da sorumluluk ve suçluluk bizim değil. Muhatabınız biz değiliz yani


superbery
Aday Memur
05 Ekim 2023 22:44

öğretmene 45 sağlıkçıya 65 bin kadro veriliyor diyen iibfler de sizsiniz ama dağılımdan haberiniz yk


Mehmet-şeker
Aday Memur
05 Ekim 2023 22:57

Ama biz kimseyi sen bu puan işe aranıyorsun ben bu puan ile kaldım diye saldırmıyorduk kadro yetersizliğini dile getiriyorduk

superbery, 19 dk. önce

öğretmene 45 sağlıkçıya 65 bin kadro veriliyor diyen iibfler de sizsiniz ama dağılımdan haberiniz yk

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