Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Kapalı
05 Ekim 2023 23:34
Kadrolu memurken aynı ünvan ile sözleşmeli memura geçiş

X bir kurumda kadrolu memurum, X kurumun sözleşmeli personel alımda yeni bir kpss puanı ile başvuru yapabilir miyim ? Kadroluyken aynı kurum ve aynı ünvana sözleşmeli olarak atanabilir miyim ?

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