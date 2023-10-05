Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Ekim 2023 23:42
PTT'de ki 399lular da havuz istiyor

T.C. Anayasası

Madde 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

Madde 13- Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde (savaş, seferberlik veya olağanüstü haller gibi) belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

PTT şirket olduğundan bu yana emsallerimiz başka kurumlarda rutin bir şekilde yapılan görevde yükselme sınavlarıyla müdür bile olabiliyorken, 6475 sayılı posta kanununun Geçici 5. maddesine dayandırılarak yaklaşık 10 yıldır aynı unvanda bekletilmemiz, nihayetinde önümüzde ki günlerde açılacak olan görevde yükselme sınavına İHS'li olma şartının getirilecek olması Anayasa'nın 10. ve 13. maddelerine aykırıdır. Oysa Geçici 5. maddede mevcut statülerimizde istihdam olunmaya devam edecektik hani. Mali ve özlük haklarımız aynen korunacaktı hani. Bunca yıldır bekletildiğimiz yetmiyormuş gibi açılacak olan bu sınavla statümüzün değiştirilmesi şart koşularak mali ve özlük haklarımızın da elimizden alınmaya çalışılmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.


ejdercapan46
Aday Memur
05 Ekim 2023 23:45

Devletimizden çok şey istemiyoruz. Sadece Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereği 4046 sayılı kanuna göre bize de havuz hakkı tanınsın istiyoruz.


elektrikadam
Şef
06 Ekim 2023 06:36

İlk ise alınırken havuz hakki yokken ve o şartlarda çalışmayı kabul ettiyseniz sonradan eşitlik gereği bana da havuz hakkı ver demek anayasaya ters olur. Anayasanın eşitlik ilkesi şöyle: örneğin basta eşit şartlarla işe girenlerden bazılarına hak verilip bazılarına verilmeme durumunda anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olur. Yoksa başta olmayan bir şeyden sonradan bana da o hakki ver demek tam tersine anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olur.


ejdercapan46
Aday Memur
06 Ekim 2023 08:30

PTT benim ilk işe girdiğim anda ki gibi KİT olarak devam ediyor ve bende durup dururken havuz istiyorsam dediğinizden %100 haklısınız. Ama bir MKE, bir İller Bankası, bir Ziraat bankası, son olarak TCDD yasa tasarısı (bu liste uzar) KİT'ten Anonim Şirkete dönüşünce nasıl ki mevcut personellere şirket statüsünü teklif edilip, kabul etmeyeni en erken 6 ay en geç 1 yıl içerisinde başka kuruma gönderme hakkı veriliyor da 10 yıldır şirket olan PTT çalışanına bu hak verilmiyorsa, aynı şeyleri söylemenizin hiçbir hukuki temeli yoktur.


ısletmecı
Şef
06 Ekim 2023 08:44

PTT malesef KİT statusunden çıkartılalı neredeyse 10 yıl oldu , MKE, Ziraat Bankası bunlar tamamen özel statüye geçip hisse sahibi olarak devlet yönetiyor ve orda çalışanların tamamı iş kanununa tabi, verdiğiniz örneklerle PTT nin hiç bir alakası yok .. PTT bir KİT değil kendine mahsus kanunu işleyisi olan bir kamu kurumudur .. ha evet 399 lulara gy sınavı acmalarını istemeniz ve ihs ye geçmek istememenizde en doğal hakkınız , bence bunu dile getirip bunun için uğraşın , havuz vs bunlar ptt de olacak iş değil ...

ejdercapan46, 3 saat önce

PTT benim ilk işe girdiğim anda ki gibi KİT olarak devam ediyor ve bende durup dururken havuz istiyorsam dediğinizden %100 haklısınız. Ama bir MKE, bir İller Bankası, bir Ziraat bankası, son olarak TCDD yasa tasarısı (bu liste uzar) KİT'ten Anonim Şirkete dönüşünce nasıl ki mevcut personellere şirket statüsünü teklif edilip, kabul etmeyeni en erken 6 ay en geç 1 yıl içerisinde başka kuruma gönderme hakkı veriliyor da 10 yıldır şirket olan PTT çalışanına bu hak verilmiyorsa, aynı şeyleri söylemenizin hiçbir hukuki temeli yoktur.


ejdercapan46
Aday Memur
06 Ekim 2023 09:39

Şimdi müsait değilim. Başlığı gündemde tutmak adına görüş beyan edilmesine memnun oldum. Müsait olduğumda konuyu tüm ayrıntısıyla masaya yatıracağım. Akıllarda en ufak soru işareti bırakmamaya gayret edeceğim inşallah. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.


excels
Aday Memur
06 Ekim 2023 11:06

pttdeki 399 personel mkedeki gibi havuza alınmadı. ihs ikram ediliyor sadece..

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