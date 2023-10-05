PTT'de ki 399lular da havuz istiyor

T.C. Anayasası

Madde 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

Madde 13- Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde (savaş, seferberlik veya olağanüstü haller gibi) belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

PTT şirket olduğundan bu yana emsallerimiz başka kurumlarda rutin bir şekilde yapılan görevde yükselme sınavlarıyla müdür bile olabiliyorken, 6475 sayılı posta kanununun Geçici 5. maddesine dayandırılarak yaklaşık 10 yıldır aynı unvanda bekletilmemiz, nihayetinde önümüzde ki günlerde açılacak olan görevde yükselme sınavına İHS'li olma şartının getirilecek olması Anayasa'nın 10. ve 13. maddelerine aykırıdır. Oysa Geçici 5. maddede mevcut statülerimizde istihdam olunmaya devam edecektik hani. Mali ve özlük haklarımız aynen korunacaktı hani. Bunca yıldır bekletildiğimiz yetmiyormuş gibi açılacak olan bu sınavla statümüzün değiştirilmesi şart koşularak mali ve özlük haklarımızın da elimizden alınmaya çalışılmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.