Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Ekim 2023 06:48
Tpao mülakat sonuçları

TPAO mülakatları 4 ekim itibariyle bitti. Önceki açıklanma tarihleribe bakınca Kasım ortaları gibi açıklanır mülakatlar. Inşallah hak edenler kazanır diyelim.

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