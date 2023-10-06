Evde Eğitim

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Fikri olan, yol gösterebilir mi ? Başöğretmenlik 10 yıl olmalıBir Sınıfta Kaç Tane Kaynaştırma Öğrencisi Bulunabilir.Bence Rotasyon HazırlığıÖğretmen Yetersizliği ve Çözüm ÖnerileriUzmanlık hani 5 yıla düşüyordu ?Destek egitim Norm Fazlası Olma Hakkında Bilen Arkadaşlar Yorumlarsa Çok SevinirimTahliye TaahütnamesiNeyi bekliyoruz hocam ?
Sözlük
Son Haberler
Depremzedelere verilecek kredi ve hibe desteğinin miktarı belli olduFETÖ, çekeceği belgeseli yayınlatmak için dijital platform arayışına girmişPKK/KCK operasyonunda 30 şüpheli yakalandıAK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor'Dayanıklı' olduğunu iddia ettiği aracıyla arkadaşının ölümüne neden oldu
Editörün Seçimi
Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.