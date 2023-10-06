Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ekim 2023 08:07
Evde Eğitim

Destek eğitimde haftada 26 saat ders alan bir öğretmen 4 saat ders alabiliyordu, evde eğitim de böyle mi acaba, mesele 26 saati olan bir öğretmen 4 saat mi alabiliyor yine, 30'a tamamlama şartı evde eğitim de de var mı ? Bilenler yardımcı olursa sevinirim.

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