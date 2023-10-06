Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ekim 2023 08:51
Fiili çalışma ne zaman baslar

Arkadaşlar merhaba 2022/11 atamasıyım

15 Aralık 2022 de hastaneye atandım fakat güvenlik soruşturması derken göreve başlamam 16.01.2023 oldu.göreve başladıktan sonra 12 gün hastalık raporum var.

Yönetmelikte sözleşmeli personel 1 yıl fiili çalışma sonunda becayiş yapabilir yazıyor.

Fiili çalışmam ne zaman doluyor?

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