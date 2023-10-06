Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


06 Ekim 2023 09:05
Kanser sonrası engelli raporu

Kanser tedavim bitti.Bir yandan da KPSS?ye girmek istiyorum.Okul öncesi öğretmeniyim.E kpss için engelli raporu alabiliyorum.Bu durumdan geçenler yardımcı olabilir mi ?


musab h
Aday Memur
06 Ekim 2023 10:21

kanser tedavi yakında bittiyse engelli raporu alma ihtimalin yüksek bence dene sağlık kuruluna başvuru yaparken tüm raporları yanında götür.


tolgperperek
Şube Müdürü
06 Ekim 2023 10:33

Öncelikle kanser için engelli raporu vermezler, heyete çıkarsın bedenini kullanmakta engel olan organ, durum vb.tespit edilip ona göre karar kılınır ki, işte genelde kansersindir , kol,bacak, organlardan parça, işte bir göz alınması durumları gibi şeyler incelenir.

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