Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ekim 2023 09:31
TCDD Özelleşme Resmi gazete

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre TCDD serbestleşme süreci 2033'e kadar uzatılmış

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231006-3.pdf


mratanamayan
Aday Memur
06 Ekim 2023 09:46

yarın yeni bir karar çıkar 2025 e çekerler


Produss
Daire Başkanı
06 Ekim 2023 10:05

6461 e göre uzatma yetkisi var ama kısaltma yetkisi yok

mratanamayan, 2 saat önce

yarın yeni bir karar çıkar 2025 e çekerler


mratanamayan
Aday Memur
06 Ekim 2023 10:28

teşekkür ederim bilgilendirme için

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