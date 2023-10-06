Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Ekim 2023 09:36
Üniversite den Nüfus müdürlüğüne tayin

İlçe Nüfus müdürlüğü ne dilekçemi verdim kabul edildi üniversitemde muvaffakiyetimi verdi ve kurumlar arası yazışmalar bitti.iliski kesme yazısı ve göreve başlama yazısı ne zaman gelir.Yada herhangi bir yazı gelmezse tayin kaç gün içinde zimmen iptal olur.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Ekim 2023 10:54

Bu tür soruların cevabını burası vermez kurumunuz verir. Kurumun ne zaman yazacağını yazışmaların ne aşamada olduğunu buradakiler bilemez. Kendi kurumunuzun personel birimine soracaksınız cevap almak istiyorsanız.


sadocan2
Aday Memur
06 Ekim 2023 10:58
sordum yazışmalar bittti dedi olumlu yönde bundan sonraki aşamalar ne onu bilmiyorum
hsnd, 47 dk. önce

Bu tür soruların cevabını burası vermez kurumunuz verir. Kurumun ne zaman yazacağını yazışmaların ne aşamada olduğunu buradakiler bilemez. Kendi kurumunuzun personel birimine soracaksınız cevap almak istiyorsanız.

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